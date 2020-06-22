КП Беларусь
Польша снимает с самолетов и круизных лайнеров ограничения по количеству пассажиров
Ограничения Польша планирует снять уже с 1 июля
Польша с 1 июля снимает с самолетов и круизных лайнеров ограничения по количеству пассажиров.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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До 1 июля в Польше существует ранее установленное ограничение на количество пассажиров в самолетах и на круизных лайнерах. Но с 1 июля эти ограничения польские власти планируют снять, сообщает belta.by. Решение уже принято.
Сейчас, согласно действующим ограничениям, в самолетах и на лайнерах может быть заполнено только 50% мест.
Снятие ограничений - отличная новость для туристического и авиационного сектора. До этого представители турагентств и авиаперевозчиков сокрушались, что сокращение количества пассажиров в самолетах приведет к банкротству авиакомпаний.
Кстати, польская авиакомпания LOT в начале лета возобновила внутренние польские рейсы. С 1 июля авиакомпания возобновит перелеты в европейские города.