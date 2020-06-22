2020-06-22T11:28:45+03:00
Общество
КП Беларусь

За 6 суток и 11 часов +1 000 000 заболевших. ВОЗ опубликовала новый «рекорд» по заболеваемости коронавирусом

Сергей Диндиков
Поделиться:
За прошлые сутки было выявлено 138 980 новых случаев заражения и 6 271 летальный исходЗа прошлые сутки было выявлено 138 980 новых случаев заражения и 6 271 летальный исходФото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ
Изменить размер текста:

На 21 июня на планете зарегистрировано 9 миллионов инфицированных и 461 715 умерших, сообщает ВОЗ. Отметим, что в статистике ВОЗ присутствуют только официально зарегистрированные случаи, предоставляемые государствами. За прошлые сутки было выявлено 138 980 новых случаев заражения и 6 271 летальный исход.

«Лидерство» продолжают удерживать США и Бразилия. Там инфицировано 2,34 млн и 1,07 млн соответственно. Далее следуют Россия, Индия и Британия. С момента перехода отметки в 8 000 000 человек прошло всего 6 суток и 11 часов. Это новая рекордная скорость прироста заражённых. Подобный суточный антирекорд был 18 июня. Ряды зараженных тогда пополнили 180 870 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр Караник оценил готовность системы здравоохранения к возможной второй волне коронавируса

По его словам, белорусская система здравоохранения готова к возможной второй волне распространения коронавирусной инфекции лучше, чем к первой (подробности).

«Медики - герои, а не терпилы». Гинеколог из Минска раскритиковала заявления Кочановой

Врач Марина Исакова ответила на слова председателя Совета Республики Натальи Кочановой по поводу доходов медиков (подробности).

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 июня 2020 года: впервые меньше 600 зараженных и всего три смерти за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 июня 2020 года (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Из пожара в Орше работниками МЧС был спасён мужчина
В Беларуси за выходные в 20 ДТП погибло 9 человек
За 6 суток и 11 часов +1 000 000 заболевших. ВОЗ опубликовала новый «рекорд» по заболеваемости коронавирусом
Польша снимает с самолетов и круизных лайнеров ограничения по количеству пассажиров
Лукашенко: «Как только ослабим вожжи - нас запрягут в такую телегу, и под такой плеткой мы пойдем, что вам и не снилось»
Лукашенко в Бресте: «Я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно»
Один из баскетболистов сборной Беларуси заявил, что Лукашенко не его президент
В обновленном на 50% Административном кодексе появились проступки
Пока все спали! Александр Лукашенко принял участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости
Министр Караник оценил готовность системы здравоохранения к возможной второй волне коронавируса
С 22 по 24 июня представителями Администрации президента будут проведены прямые телефонные линии и выездные приемы граждан