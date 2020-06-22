За 6 суток и 11 часов +1 000 000 заболевших. ВОЗ опубликовала новый «рекорд» по заболеваемости коронавирусом

За прошлые сутки было выявлено 138 980 новых случаев заражения и 6 271 летальный исход Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

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На 21 июня на планете зарегистрировано 9 миллионов инфицированных и 461 715 умерших, сообщает ВОЗ. Отметим, что в статистике ВОЗ присутствуют только официально зарегистрированные случаи, предоставляемые государствами. За прошлые сутки было выявлено 138 980 новых случаев заражения и 6 271 летальный исход.

«Лидерство» продолжают удерживать США и Бразилия. Там инфицировано 2,34 млн и 1,07 млн соответственно. Далее следуют Россия, Индия и Британия. С момента перехода отметки в 8 000 000 человек прошло всего 6 суток и 11 часов. Это новая рекордная скорость прироста заражённых. Подобный суточный антирекорд был 18 июня. Ряды зараженных тогда пополнили 180 870 человек.

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