КП Беларусь
В Беларуси за выходные в 20 ДТП погибло 9 человек
21 человек получил травмы, среди них 4 несовершеннолетних
В Беларуси за выходные в 20 ДТП погибли 9 человек.Фото: Сергей ГАПОН
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За минувшие выходные, 20 - 21 июня, в Беларуси произошло 20 дорожно-транспортных происшествий.
9 человек погибло, сообщает официальный Телеграм-канал МВД.
ДТП со смертельным исходом произошли в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.
Внимательнее на дорогах стоит быть и велосипедистам. Так, 21 июня в Вилейке водитель «Ауди» наехал на внезапно выехавшего на дорогу 10-летнего велосипедиста. Мальчик ехал посередине дороги, навстречу машине. Но это не спасло его от травм. Велосипедиста отвезли в больницу.
За рулем в состоянии алкогольного опьянения в минувшие выходные представители ГАИ остановили 161 водителя. 384 водителя вообще не имели права находиться за рулем автомобиля.