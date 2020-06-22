2020-06-22T12:05:35+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси за выходные в 20 ДТП погибло 9 человек

21 человек получил травмы, среди них 4 несовершеннолетних
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
В Беларуси за выходные в 20 ДТП погибли 9 человек.В Беларуси за выходные в 20 ДТП погибли 9 человек.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

За минувшие выходные, 20 - 21 июня, в Беларуси произошло 20 дорожно-транспортных происшествий.

9 человек погибло, сообщает официальный Телеграм-канал МВД.

ДТП со смертельным исходом произошли в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.

Внимательнее на дорогах стоит быть и велосипедистам. Так, 21 июня в Вилейке водитель «Ауди» наехал на внезапно выехавшего на дорогу 10-летнего велосипедиста. Мальчик ехал посередине дороги, навстречу машине. Но это не спасло его от травм. Велосипедиста отвезли в больницу.

За рулем в состоянии алкогольного опьянения в минувшие выходные представители ГАИ остановили 161 водителя. 384 водителя вообще не имели права находиться за рулем автомобиля.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Из пожара в Орше работниками МЧС был спасён мужчина
В Беларуси за выходные в 20 ДТП погибло 9 человек
За 6 суток и 11 часов +1 000 000 заболевших. ВОЗ опубликовала новый «рекорд» по заболеваемости коронавирусом
Польша снимает с самолетов и круизных лайнеров ограничения по количеству пассажиров
Лукашенко: «Как только ослабим вожжи - нас запрягут в такую телегу, и под такой плеткой мы пойдем, что вам и не снилось»
Лукашенко в Бресте: «Я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно»
Один из баскетболистов сборной Беларуси заявил, что Лукашенко не его президент
В обновленном на 50% Административном кодексе появились проступки
Пока все спали! Александр Лукашенко принял участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости
Министр Караник оценил готовность системы здравоохранения к возможной второй волне коронавируса
С 22 по 24 июня представителями Администрации президента будут проведены прямые телефонные линии и выездные приемы граждан