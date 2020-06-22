Из пожара в Орше работниками МЧС был спасён мужчина

Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении

Изменить размер текста: A A

21 июня вечером на пульт бойцов МЧС пришло сообщение о сильном дыме в одном из оршанских домов, где никто не проживал. На место выехали сотрудники МЧС.

Министерство чрезвычайных ситуация рассказывает, что зайдя в сильно задымленную постройку, представители их подразделения увидели мужчину. Он лежал на кровати и был без сознания. Немедленно мужчина был вынесен на свежий воздух. Его тут же осмотрела бригада медиков, в госпитализации нужды не было.

Сотрудники МЧС потушили пожар. В огне пострадали постельные принадлежности, сильно закоптились стены. Сейчас устанавливается причина происшествия. Первоочередная версия – нарушение техники безопасности во время курения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что-то пошло не так: мужчина в поезде без особой причины сорвал стоп-кран

Жителя Лиды за такой поступок привлекли в административной ответственности (подробности).

В локомотиве поезда Брест - Ковель мужчина спрятал 1400 ампул для уколов

Упаковки с лекарством нашли в тайнике под полом (подробности).

Фотофакт: по дороге из Солигорска в Микашевичи джип сбил лося

Животное погибло, у автомобиля разбито лобовое стекло (подробности).