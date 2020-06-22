2020-06-22T12:01:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Из пожара в Орше работниками МЧС был спасён мужчина

Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении
Сергей Диндиков
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В огне пострадали постельные принадлежности, сильно закоптились стены. Фото: 112.byВ огне пострадали постельные принадлежности, сильно закоптились стены. Фото: 112.by
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21 июня вечером на пульт бойцов МЧС пришло сообщение о сильном дыме в одном из оршанских домов, где никто не проживал. На место выехали сотрудники МЧС.

Министерство чрезвычайных ситуация рассказывает, что зайдя в сильно задымленную постройку, представители их подразделения увидели мужчину. Он лежал на кровати и был без сознания. Немедленно мужчина был вынесен на свежий воздух. Его тут же осмотрела бригада медиков, в госпитализации нужды не было.

Сотрудники МЧС потушили пожар. В огне пострадали постельные принадлежности, сильно закоптились стены. Сейчас устанавливается причина происшествия. Первоочередная версия – нарушение техники безопасности во время курения.

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