2020-06-22T12:40:17+03:00
Политика
КП Беларусь

Дарья Домрачева высказалась о выборах президента в Беларуси

Четырехкратная олимпийская чемпионка написала пост в инстаграме
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
Дарья Домрачева высказалась о выборах президента Беларуси.Дарья Домрачева высказалась о выборах президента Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Дарья давно известна своей дипломатичностью и аккуратностью высказываний. Не изменила себе знаменитая спортсменка и говоря о предстоящих выборах президента Беларуси.

Дарья написала пост в инстаграме (пунктуация и орфография сохранены. - Ред.)

- На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам Президента Республики Беларусь хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ: «Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране. Точно также, как и за то, что кандидаты в Президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям. Моё право и обязанность, как гражданина - прийти на выборы 9-го числа и проголосовать. Люблю Родную Мирную Беларусь! »

За два дня до этого Дарья написала в своем инстаграме другой пост, опубликовав селфи из леса на фоне белого джипа.

- Ку-ку. Одно из лучших спасений от жары для нас - в лесу. У Ксении дневной сон под пение птиц, а у меня наслаждение природой и офис на свежем воздухе. Получается 3 в 1, - написала Дарья Домрачева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дарья Домрачева – «Комсомолке»: «После общения с Ксенией сложности забывались. На следующий старт я выходила готовой бороться снова»

Биатлонистка в эксклюзивном интервью рассказала нам, как Оле-Эйнар Бьорндален и дочка Ксения помогали справляться с трудностями и выиграть олимпийские медали [продолжение здесь]

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 июня 2020 года: почти 60 тысяч зараженных и пять смертей за сутки
Лукашенко - военным: «Вот мой вам приказ: сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет. Не должны мы опять пойти под плетку»
Спасти не удалось: 45-летний мужчина утонул в водохранилище «Дрозды»
Лукашенко на встрече с жителями Светлогорска: «Ни в коем случае сейчас не сидите на диване»
Пассажир помешал водителю «Фольксвагена»: двое минчан погибли, трое - в больнице
Лукашенко про пандемию коронавируса: «Если бы остановились, мы бы никогда не восстановили нашу экономику»
В июле в Беларуси могут подешеветь кредиты
Лукашенко: «В том виде, в котором мы понимаем демократию, ее близко нет ни в одной стране»
В КГБ подтвердили информацию о предъявлении обвинения Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду
Главный тренер хоккейной команды президента: «Высказаться против государства - это все равно что высказаться против родной матери»
В ЦИК рассказали, что участие в выборах продолжают семь человек. Среди них и Бабарико
Дарья Домрачева высказалась о выборах президента в Беларуси
Видеофакт! Из пожара в Орше работниками МЧС был спасен мужчина
В Беларуси за выходные в 20 ДТП погибло 9 человек
За 6 суток и 11 часов +1 000 000 заболевших. ВОЗ опубликовала новый «рекорд» по заболеваемости коронавирусом
Польша снимает с самолетов и круизных лайнеров ограничения по количеству пассажиров
Лукашенко: «Как только ослабим вожжи - нас запрягут в такую телегу, и под такой плеткой мы пойдем, что вам и не снилось»
Лукашенко в Бресте: «Я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно»
Один из баскетболистов сборной Беларуси заявил, что Лукашенко не его президент
В обновленном на 50% Административном кодексе появились проступки
Пока все спали! Александр Лукашенко принял участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости
Министр Караник оценил готовность системы здравоохранения к возможной второй волне коронавируса
С 22 по 24 июня представителями Администрации президента будут проведены прямые телефонные линии и выездные приемы граждан