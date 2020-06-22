Дарья Домрачева высказалась о выборах президента в Беларуси

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Дарья давно известна своей дипломатичностью и аккуратностью высказываний. Не изменила себе знаменитая спортсменка и говоря о предстоящих выборах президента Беларуси.

Дарья написала пост в инстаграме (пунктуация и орфография сохранены. - Ред.)

- На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам Президента Республики Беларусь хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ: «Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране. Точно также, как и за то, что кандидаты в Президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям. Моё право и обязанность, как гражданина - прийти на выборы 9-го числа и проголосовать. Люблю Родную Мирную Беларусь! »

За два дня до этого Дарья написала в своем инстаграме другой пост, опубликовав селфи из леса на фоне белого джипа.

- Ку-ку. Одно из лучших спасений от жары для нас - в лесу. У Ксении дневной сон под пение птиц, а у меня наслаждение природой и офис на свежем воздухе. Получается 3 в 1, - написала Дарья Домрачева.

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