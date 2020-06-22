Участие в выборах продолжают семь человек. Среди них и Бабарико Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Как сообщает агентство «Интерфакс-Запад», в ЦИК рассказали, что участие в выборах продолжают семь человек. Среди них и Бабарико.

«Семь кандидатов сдали на проверку подписи. Среди них Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, жена блогера Тихановского Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень», - рассказала Лидия Еромошина.

Глава ЦИК также отметила, что точное число подписей, которые сдали кандидаты, станет известно 30 июня.

Лидия Ермошина также рассказала, что на понедельник, 22 июня, полный пакет документов для регистрации передал только Виктор Бабарико.

Потенциальные кандидаты до 4 июля обязаны сдать в ЦИК документы, среди которых декларация о доходах и имуществе. Сама же регистрация кандидатов в президенты состоится с 5 по 14 июля.

Напомним, что выборы президента в Беларуси пройдут 9 августа.