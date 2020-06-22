Главный тренер хоккейной команды президента: «Высказаться против государства - это все равно что высказаться против родной матери»

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Белорусские спортсмены на своих страничках в соцсетях стали высказываться на тему выборов. Кто-то писал посты в поддержку Лукашенко, кто-то, наоборот, выражал недовольство тем, что сейчас происходит.

Вот, например, что написал баскетболист сборной Беларуси Никита Мещеряков:

«Игра без правил... Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент».

А фристайлистка Александра Романовская написала, что выборы «язык не поворачивается назвать честными».

На подобные высказывания ответил Дмитрий Басков, гендиректор минского «Динамо», главный тренер президентской хоккейной команды и с недавних пор новый владелец скандального аккумуляторного завода под Брестом. Открытое письмо Баскова опубликовали в «Прессболе».

- Эти подлые реплики звучат в основном от тех, чьи победы давно позади и кто вряд ли сегодня составит конкуренцию новым поколениям, а поэтому не вправе рассчитывать на поддержку того, о ком критично высказывается. Но ведь это не отменяет элементарной благодарности за долгие годы в профессии. Если бы не государственная поддержка - почти никто из белорусских спортсменов не построил бы профессиональной карьеры. Для меня это аксиома, - пишет Дмитрий Басков.

Он напоминает о том, что государство вкладывает в спортсменов с детства, поскольку спонсорская поддержка спорта в нашей стране не так развита. И спортсменам стоит быть за это благодарными.

- И для меня сегодня, так же, как и для многих знакомых мне профессиональных спортсменов, высказаться против государства, которое давало тебе все необходимое для развития с самого детства - это все равно что высказаться против родной матери. (...) Давайте будем честны перед собой: если бы не президент и условия, которые созданы, вряд ли бы мы имели столько спортивных школ, стадионов, ледовых арен по всей стране, а как результат - белорусский флаг на стольких мировых пьедесталах, - продолжает Дмитрий Басков.