В КГБ подтвердили информацию о предъявлении обвинения Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но на основе каких именно статей Уголовного кодекса предъявлено обвинение, до сих пор не известно

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Как сообщает агентство ТАСС, в КГБ подтвердили информацию о предъявлении обвинения Виктору и Эдуарду Бабарико.

«Обвинение было предъявлено в установленный срок», - подчеркнул представитель КГБ Андрей Ярош.

На вопрос о том, на основе каких статей Уголовного кодекса было предъявлено обвинение, в КГБ ответили: «Без комментариев».

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что вечером 19 июня Виктору Бабарико было предъявлено обвинение по уголовной статье, но ее не назвали. В субботу, 21 июня, стало известно, что для Виктора и Эдуарда Бабарико была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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