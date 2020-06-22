2020-06-22T14:21:21+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «В том виде, в котором мы понимаем демократию, ее близко нет ни в одной стране»

Президент посетил расположение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Бресте
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Лукашенко посетил брестских десантников. Фото: president.gov.byЛукашенко посетил брестских десантников. Фото: president.gov.by
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Александр Лукашенко 22 июня приехал в Брест. На рассвете он участвовал в митинге-реквиеме в Брестской крепости, а днем поехал к брестским десантникам.

Говоря о военных, он напомнил, что во Франции и США для наведения порядка во время народных волнений привлекались не только полиция, жандармерия, но и военные.

- Когда вы слышите разговоры о какой-то демократии, вы должны понимать, что в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране, - заявил президент.

Он говорил о недавних событиях в США и о протестах с «желтыми жилетами» во Франции. Об этом он, кстати, вспоминал и ночью в крепости.

Также Лукашенко напомнил об обновленной Военной доктрине Беларуси.

- Еще раз напомню: фронт на фронт воевать не будем, нет такой войны. Это локальные войны. И гибридные войны. Это не только стрельба (это потом). Начинается с информационных войн, и мы это видим сегодня, - цитирует президента пресс-служба.

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