В июле в Беларуси могут подешеветь кредиты

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- С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8 до 7,75 процента годовых, - сообщает на своем сайте регулятор. Причина принятого на внеочередном совещании решения Нацбанка - инфляция: она замедляется быстрее, чем ожидалось.

«В мае 2020 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9 процента при 5,4 процента в апреле 2020 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,9 процента (4,5 процента в апреле 2020 года)», - отмечается в пресс-релизе. Кроме того, как подчеркивается, складывается благоприятная внешняя конъюнктура: в странах - торговых партнерах нашей страны также с инфляцией лучше, чем ожидалось.

В предыдущий раз Нацбанк изменял величину ставки рефинансирования в мае: с 20 числа она была снижена на 0,75% до уровня в 8%. Этот уровень должен был оставаться неизменным как минимум до 12 августа - на эту дату было запланировано заседание правления регулятора, однако в пятницу, 19 июня, Александр Лукашенко на совещании о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы потребовал от руководства Нацбанка пересмотреть (в сторону снижения) величину ставки рефинансирования. Сделать это президент поручил в срок до 1 июля.

Напомним, ставка рефинансирования имеет прикладное значение - именно на нее ориентируются коммерческие банки, когда устанавливают для населения проценты как по кредитам, так по депозитам. Понятно, что снижение ставки рефинансирования может повлечь за собой снижение ставок по кредитам, то есть они могут стать более доступными, но при этом снижаются и ставки по вкладам - они становятся менее выгодными.