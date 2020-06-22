2020-06-22T14:31:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко на встрече с жителями Светлогорска: «Ни в коем случае сейчас не сидите на диване»

Президент в воскресенье, 21 июня, пообщался с жителями Светлогорска и посоветовал им быть активными
ИННА КОРСАК
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Лукашенко пообщался с жителями Светлогорска и призвал их быть активными. Фото: пресс-служба президентаЛукашенко пообщался с жителями Светлогорска и призвал их быть активными. Фото: пресс-служба президента
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В эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ в воскресенье, 21 июня, был показан сюжет, в котором Лукашенко общался с жителями Светлогорска во время своей рабочей поездки и призывал их быть активными.

«Ни в коем случае сейчас не сидите на диване. Беда, мне даже стыдно об этом говорить: болеют когда люди, то мы учим их в больнице дышать. Почему учим? Потому что движения мало, мы же уже обленились, а не то, что раньше. В Светлогорске может еще шевелятся люди, а в Минске с этим проблема. Потому что пришел на диван, а с дивана еще куда-то, живот себе отрастил, за ним сахарный диабет. И пошло-поехало», - рассказал Лукашенко.

Президент отметил, что когда человек заражается коронавирусом, то он, в первую очередь, поражает легкие.

«Когда тебя прихватило, то надо, чтобы легкие были развиты и дышали. Кто спортивный, тот переносит этот вирус быстро», - отметил Лукашенко.

Президент добавил, что нужно быть физически активными.

«Если не будете заниматься, не будете дышать, атрофируются легкие, и он (коронавирус - Ред.) атакует», - подчеркнул Лукашенко.

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