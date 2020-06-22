Лукашенко про пандемию коронавируса: «Если бы остановились, мы бы никогда не восстановили нашу экономику»

Лукашенко говорил с военными про экономику и коронавирус. Фото: пресс-служба президента.

А сейчас наша экономика уже восстанавливается

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В Бресте во время встречи с военными из 38-й десантно-штурмовой бригады Александр Лукашенко затронул тему коронавируса. По его словам, если бы Беларусь ввела массовую изоляцию и остановила производства, восстановить экономику было бы невозможно.

- Если бы остановились, мы бы никогда не восстановили нашу экономику. Мы понимали, что у нас экспортно ориентированная экономика. Мы понимали, что справимся, организация нашего государства позволяет это сделать, - говорит Лукашенко.

Президент отметил, что в мире оправдывается прогноз президента США Дональда Трампа по поводу того, что если не работать, то умрет больше людей, чем от коронавируса. Поэтому Беларусь избрала, по его мнению, правильный способ реагирования.

- Экономика начинает восстанавливаться, у нас есть определенный запас, - оценил состояние белорусской экономики во время пандемии коронавируса Лукашенко. - Мы не допустили обрушения системы здравоохранения. Она выдержала. И мы начали вымывать, вычищать больницы.

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