2020-06-22T14:25:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко про пандемию коронавируса: «Если бы остановились, мы бы никогда не восстановили нашу экономику»

А сейчас наша экономика уже восстанавливается
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Лукашенко говорил с военными про экономику и коронавирус. Фото: пресс-служба президента.Лукашенко говорил с военными про экономику и коронавирус. Фото: пресс-служба президента.
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В Бресте во время встречи с военными из 38-й десантно-штурмовой бригады Александр Лукашенко затронул тему коронавируса. По его словам, если бы Беларусь ввела массовую изоляцию и остановила производства, восстановить экономику было бы невозможно.

- Если бы остановились, мы бы никогда не восстановили нашу экономику. Мы понимали, что у нас экспортно ориентированная экономика. Мы понимали, что справимся, организация нашего государства позволяет это сделать, - говорит Лукашенко.

Президент отметил, что в мире оправдывается прогноз президента США Дональда Трампа по поводу того, что если не работать, то умрет больше людей, чем от коронавируса. Поэтому Беларусь избрала, по его мнению, правильный способ реагирования.

- Экономика начинает восстанавливаться, у нас есть определенный запас, - оценил состояние белорусской экономики во время пандемии коронавируса Лукашенко. - Мы не допустили обрушения системы здравоохранения. Она выдержала. И мы начали вымывать, вычищать больницы.

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