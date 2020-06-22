2020-06-22T14:27:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пассажир помешал водителю «Фольксвагена»: двое минчан погибли, трое - в больнице

Три пассажира - одному всего 10 лет - с травмами доставлены в больницу
Сергей ДЕМИДОВ
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Пассажир помешал водителю “Фольксвагена”, двое минчан погибли, трое - в больнице. Фото: ГУ ГАИ МВД РБ.Пассажир помешал водителю “Фольксвагена”, двое минчан погибли, трое - в больнице. Фото: ГУ ГАИ МВД РБ.
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Вечером 21 июня на дороге Минск - Витебск произошло страшное ДТП.

В машине ехало пять человек. За рулем находилась 24-летняя женщина. Во время поездки на заднем сидении авто на руках у одного из пассажиров находился ребенок 10 лет.

Предполагается, что кто-то из пассажиров каким-то непонятным образом помешал водителю, женщина не справилась с управлением, машину занесло, и в результате она опрокинулась, сообщает официальный Телеграм-канал МВД.

Два пассажира 23 и 62 лет погибли на месте ДТП.

Троих, в том числе водителя и ребенка, с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшую больницу.

Все, кто находился в тот злополучный момент ДТП в салоне «Фольксвагена», - минчане.

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