2020-06-22T14:41:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Спасти не удалось: 45-летний мужчина утонул в водохранилище «Дрозды»

Спасатели вместе с врачами скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но не удалось
ИННА КОРСАК
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В водохранилище "Дрозды" утонул 45-летний мужчина. Фото: МЧС БеларусиВ водохранилище "Дрозды" утонул 45-летний мужчина. Фото: МЧС Беларуси
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На официальном сайте МЧС Беларуси сообщили, что в воскресенье, 21 июня, 45-летний мужчина утонул в водохранилище «Дрозды».

«В воскресенье на номер 101 нам позвонил очевидец, который сообщил, что в водохранилище «Дрозды» утонул мужчина. Спасатели оперативно прибыли на место случившегося, но на поверхности воды никого не заметили. Сотрудниками отряда спецназначения на глубине около четырех метров и в 30 метрах от берега было обнаружено тело мужчины. Его извлекли на берег», - рассказали в МЧС.

Сотрудники МЧС вместе с врачами скорой помощи на протяжении некоторого времени пытались реанимировать 45-летнего мужчину, но не смогли. Врачи констатировали смерть.

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