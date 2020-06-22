Лукашенко - военным: «Вот мой вам приказ: сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет. Не должны мы опять пойти под плетку»

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Александр Лукашенко 22 июня приехал в Брест. Он посетил расположение части 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. С военными президент говорил про коронавирус и экономику, демократию и сохранение суверенитета.

- В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций - в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ: сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства. Не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плетку и надеть лапти. Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, вылупив вочы, как в народе говорят, скакали как бешеные и тянули чужой воз, - сказал Лукашенко в своем выступлении перед военными.

Брестских десантников Александр Лукашенко назвал военной элитой страны и напомнил, что этому статусу нужно соответствовать. Президент перечислил достижения десантников и сил специальных операций на учениях и в разных состязаниях.

- Я очень хотел бы как президент, чтобы и впредь вы оставались примером добросовестного выполнения служебного долга, всемерно способствовали укреплению авторитета и престижа Вооруженных Сил, - цитирует президента belta.by.

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