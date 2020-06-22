2020-06-22T15:19:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 июня 2020 года: почти 60 тысяч зараженных и пять смертей за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 июня 2020 года
ИННА КОРСАК
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Минздрав опубликовал актуальную статистику по коронавирусуМинздрав опубликовал актуальную статистику по коронавирусуФото: Артем КИЛЬКИН
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В Телеграм-канале Минздрава сообщили актуальную информацию по числу заболевших коронавирусом. В Беларуси 22 июня зафиксировано 59 023 случая COVID-19 (+518 за сутки). После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 37 923 пациента. За все время в стране умер 351 человек (+5 за сутки). В Минздраве пояснили, что у умерших были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция.

За все время в Беларуси было проведено 876 639 тестов на коронавирус.

Данная статистика свидетельствует о том, что коронавирус в Беларуси идет на спад. А вот в ВОЗ за последние шесть суток был зарегистрирован новый «рекорд» по числу заболевших - один миллион.

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