Курсы валют в Беларуси на 22 июня: доллар и евро подешевели

И российский рубль тоже подешевел

Изменить размер текста: A A

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 22 июня.

Доллар подешевел на 0,0009 и теперь стоит 2,3748 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,004 и теперь стоит 2,6615 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0013 и теперь стоит 3,4201 белорусского рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Хоть 10 – 20 долларов, но надо добавить сейчас»: Лукашенко проанонсировал повышение пенсий.

Глава страны сообщил о готовящемся указе о повышении пенсионных выплат. (подробности)

Нацбанк рассказал, каким депозитам стали больше доверять белорусы и сколько у них денег на счетах.

По данным регулятора, средняя вкладчица накопила чуть больше 10 тысяч рублей, а вкладчик - более 13 тысяч. (подробности)

В Беларуси 340 тысяч семей имеют долги по оплате коммуналки.

Узнали, как государство поступает с должниками и когда жировки перестанут дорожать. (подробности)