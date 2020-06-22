2020-06-22T15:39:05+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 22 июня: доллар и евро подешевели

И российский рубль тоже подешевел
ИННА КОРСАК
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Курсы валют на 22 июняКурсы валют на 22 июняФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 22 июня.

Доллар подешевел на 0,0009 и теперь стоит 2,3748 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,004 и теперь стоит 2,6615 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0013 и теперь стоит 3,4201 белорусского рубля.

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