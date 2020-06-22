Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко порвал с ЦСКА и вернулся в Беларусь? Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В субботу, 20 июня, состоялся разгромный матч «Зенит» - ЦСКА, после которого пошли слухи, что белорусский тренер уходит из футбольного клуба

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20 июня армейцы проиграли «Зениту» на собственном поле с разгромным счетом 0:4.

Главный тренер ЦСКА, белорус Виктор Гончаренко, который в мае подписал с ЦСКА новый контракт, воспринял поражение предельно эмоционально.

Виктор Михайлович, который тренирует ЦСКА с декабря 2016 года, всегда был неравнодушным, переживающим человеком. Не смог он спокойно наблюдать за поражением подопечных и на этот раз.

После субботнего матча главный тренер московского ЦСКА подал заявление об уходе по собственному желанию, но оно пока не подписано, сообщает sports.ru.

Окончательное решение, скорее всего, примут во вторник, 23 июня.

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