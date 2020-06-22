2020-06-22T16:39:01+03:00
Экономика
КП Беларусь

Правительство России одобрило продление действия кредита для строительства БелАЭС

Россия планирует разрешить Беларуси продлить период использования кредита на два года - до конца 2022-го года
Сергей ДЕМИДОВ
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Правительство России одобрило продление действия кредита для строительства БелАЭС.Правительство России одобрило продление действия кредита для строительства БелАЭС.Фото: Дмитрий БРУШКО
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Пока готов лишь проект протокола, но, если все пойдет по плану, Россия разрешит Беларуси продлить период использования кредита на два года - до конца 2022-го.

Правительство России уже одобрило проект протокола о внесении изменений в белорусско-российское межправительственное соглашение 2011 года о предоставлении Беларуси государственного экспортного кредита для строительства АЭС, сообщает belta.by.

Согласно проекту, предполагается продление периода использования кредита на два года, а также устанавливается фиксированная процентная ставка по кредиту в размере 3,3% годовых и перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023-го.

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