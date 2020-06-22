Супруги в Витебском районе собирали цветы, а нашли 34 артиллерийских снаряда времен ВОВ. Фото: belta.by

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На сайте УВД Витебского облисполкома сообщили, что супруги в Витебском районе пошли собирать полевые цветы, а нашли 34 артиллерийских снаряда времен войны.

«Как удалось выяснить сотрудникам, супружеская пара прогуливалась рядом с озером «Замошье» в Витебском районе и собирала полевые цветы. В какой-то момент они обнаружили в траве ржавые железки, которые торчали из земли. На место оперативно приехали саперы и сотрудники правоохранительных органов», - рассказали в УВД Витебского облисполкома.

Специалисты исследовали местность и смогли обнаружить 34 артиллерийских снаряда калибром 105 мм и 6 артиллерийских взрывателей - все времен ВОВ.

Снаряды оперативно вывезли и уничтожили сотрудники саперно-пиротехнической группы МВД.

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