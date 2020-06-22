2020-06-22T17:22:29+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске инспекторы ГАИ спасли задыхающегося новорожденного

Трехнедельного малыша быстро доставили к медикам
Сергей ДЕМИДОВ
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В Минске инспекторы ГАИ спасли задыхающегося новорожденного.В Минске инспекторы ГАИ спасли задыхающегося новорожденного.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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На видео машина ГАИ тормозит возле стоящего на аварийке авто. К ним бегут кричащие родители с младенцем на руках. И сообщают, что малышу всего три недели, он задыхается, а скорой пока не видно.

Родители садятся с ребенком в машину ГАИ и вместе мчатся по улицам Минска. До машины скорой помощи. Сотрудники ГАИ передают младенца бригаде скорой помощи, та везет пострадавшего в больницу.

Видео разместили в официальном Телеграм-канале МВД. Поясняя в итоге, что жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. И желают ему здоровья.

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