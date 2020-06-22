К Бабарико не пустили адвоката. В СИЗО сослались на эпидемиологическую ситуацию

Адвоката не пустили к Виктору Бабарико в СИЗО из-за эпидемиологической ситуации Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Как сообщает портал tut.by, к Виктору Бабарико 22 июня не пустили адвоката. В СИЗО сослались на эпидемиологическую обстановку.

«Мои документы не приняли со ссылкой на то, что посещения адвокатами подзащитных в изоляторе в настоящее время не проводятся из-за эпидемиологической обстановки. Повидаться с Виктором Дмитриевичем для оказания юридической помощи не удалось. Однако правовых норм, которые бы позволяли ограничивать оказание правовой помощи людям, содержащимся под стражей, нет», - рассказал Лаевский.

Он добавил, что им была направлена жалоба в Генеральную прокуратуру для того, чтобы ему разрешили беспрепятственно посещать подзащитного.

Адвокаты также рассказали, что ждут приглашения в суд для рассмотрения их жалоб, поданных по факту задержания потенциального кандидата. Согласно нормам действующего законодательства, жалоба должна быть рассмотрена и направлена в суд в течение 48 часов.

Напомним, что 22 июня в КГБ подтвердили информацию о том, что Виктору и Эдуарду Бабарико было предъявлено обвинение.