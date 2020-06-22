2020-06-22T17:44:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В столкновении плавучего крана с рыбацкой лодкой и гибели рыбака в Гомеле подозревают капитана буксира

СК возбудил уголовное дело, следствие еще не завершено
Надежда БУТОВИЧ
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Из-за нарушившего правила капитана буксира-толкача погиб 73-летний рыбак. Фото: СК.Из-за нарушившего правила капитана буксира-толкача погиб 73-летний рыбак. Фото: СК.
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«Комсомолка» ранее писала о трагическом происшествии на воде, которое произошло в Гомеле 14 июня. В тот день на Соже после столкновения рыбацкой лодки и плавучего крана, лодка потерпела крушение, погиб один рыбак.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали о расследовании уголовного дела, пояснив, что обстоятельства столкновения двух речных судов в облцентре еще устанавливаются.

- В день трагедии буксир-толкач, принадлежащий речному порту «Гомель», толкал вперед грузоподъемный плавучий кран по Сожу от затона Осовцы к речному порту. Капитан буксира около 07.50 часов допустил столкновение с рыбацкой лодкой, стоявшей на якоре в пределах судового хода маломерных гребных судов, - сообщили в СК.

После столкновения с плавучим краном рыбацкая лодка затонула. Фото: СК.

После столкновения с плавучим краном рыбацкая лодка затонула. Фото: СК.

«Подмятая» лодка опрокинулась и затонула, один из рыбаков схватился за трос на плавучем кране и, повиснув на нем, спасся. Но его товарищ, 73-летний мужчина, оказался под водой, его вытащили на берег и передали медикам.

- Находившегося без сознания мужчину достали из воды и госпитализировали, к сожалению, спустя сутки он умер в больнице, - добавили в пресс-службе.

В отношении капитана буксира-толкача возбудили уголовное дело. Его подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Назначены судно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, следствие продолжается. Если вы были очевидцем этот происшествия, сообщите информацию в УСК по Гомельской области.

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