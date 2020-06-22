В Беларуси за выходные трое детей выпали из окна, опершись на москитная сетку. А еще один малыш упал, когда окно открыли, чтобы вымыть

Дети, играя, оперлись о москитную сетку, а она порвалась. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В СК рассказали о ряде трагических происшествий с малолетними

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В конце прошлой рабочей недели трагические происшествия произошли в Беларуси сразу с четырьмя несовершеннолетними. Об этом пресс-служба Следственного комитета сообщила на официальном сайте.

Так утром в пятницу, 19 июня, в Витебске из окна первого этажа выпал 2-летний мальчик. Как рассказали в СК, ребенок надавил на москитную сетку и упал из открытого окна на улицу.

В тот же день в агрогородке Мазолово, что в Витебском районе, его ровесник-двухлетка то же упал с первого этажа.

- Это произошло на веранде - окно открыли настежь, чтобы вымыть, но не уследили за ребенком, - прокомментировали правоохранители.

СК расследуютт факты падения с высоты несовершеннолетних. Фото: СК.

В субботу, 20 июня, схожий несчастный случай произошел в Кобрине. Здесь 6-летнему мальчику довелось «проявить настойчивость», чтобы... попасть в больницу.

- За мальчиком присматривала 12-летняя сестра, взрослых дома не было. В ходе следствия выяснилось, что чтобы открыть окно, мальчик нашел оконную ручку, спрятанную родителями. Затем он залез на стол, потом - на подоконник. Когда мальчик открыл окно оперся на москитную сетку, она порвалась под его тяжестью - ребенок выпал из квартиры на 5 этаже, - уточнили в пресс-службе.

В воскресенье, 21 июня, из окна выпал маленький житель Бреста. Играя со старшим братом, 3-летний мальчик забрался на подоконник и прижался к москитной сетке в открытом окне. Сетка не выдержала, и ребенок упал вниз с четвертого этажа.

По всем фактам травмирования следователи проводят проверку, опрошены родственники и очевидцы, назначены экспертизы.

Пострадавшие дети госпитализированы, их жизни угрозы нет.

- Родители, будьте бдительны, когда дети находятся рядом с балконами или окнами. Для безопасности необходимо установить запорные устройства, которые дети не в силах открыть, - резюмировали в СК.

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