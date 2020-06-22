В Литве проверили воду в Немане после массового мора рыбы на белорусской стороне

Зарубежные санэпидемиологи согласны с коллегами из Беларуси: химикатов в воде не обнаружено

Изменить размер текста: A A

Ранее «Комсомолка» уже писала о шокирующем даже бывалых рыбаков массовом заморе рыбы на Немане. После того, как в соцсетях появились фото сотен, плавающих к верху брюхом рыб, а очевидцы сообщили о маслянистых пятнах на поверхности реки, воду взяли на экспертизу.

Белорусские санэпидемиологи, проведя исследование, пришли к выводу, что слива химикатов не было. А всему виной стало превышение концентрации железа в воде - выделения из близлежащих болот.

Не нашли отравляющих веществ в воде Нямунаса и литовские эксперты. Об этом сообщила пресс-служба министерства окружающей среды соседнего государства.

- В пробах, взятых в Немане на территории Литвы, не обнаружено ядовитых веществ, а именно – нет тяжелых металлов, летучих органических веществ, полиароматических углеводородов, фталатов, хлорфенолов или полихлорированных дифенилов. К такому выводу пришли специалисты Агентства охраны природы, - пояснила пресс-служба ведомства.

О том, что вода в реке безопасна для живых веществ, говорят данные проб за 15 июня. Пробы, взятые 18 июня, еще находятся в лаборатории и будут обнародованы позже. И еще раз, 22 июня, в Литве снова взяли забор воды из Немана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В трех областях Беларуси массово гибнет рыба: в чем причина?

В части заморов виноваты нарушения в сельхозработах (подробности).

Погода в Беларуси на 22 июня: синоптики обещают настоящее лето и до +28 градусов, но с дождями и грозами.

В ночное время воздух остынет только до 20 градусов - духота! (подробности)