Поспорил, но не подумал: пока минчанин воровал камеру видеонаблюдения, она его снимала

Воришку нашли по записи с камеры, которая «ушла» на сервер [видео]

Изменить размер текста: A A

На днях в одном из столичных подземных переходов пропали камеры видеонаблюдения. Для сыщиков найти вора оказалось проще простого, и вот почему.

- В милицию на днях обратилась администрация одного из унитарных предприятий Минска с заявлением о пропаже двух камер видеонаблюдения в подземном переходе. Подозреваемого удалось вычислить по записям с похищенных камер, - рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В ходе следствия выяснилось, что в тот день 19-летний минчанин, проходя с другом через подземный переход, ввязался в спор. Выпивший товарищ взял так же нетрезвого парня на слабо, мол, сможешь ли ты снять камеры со стены.

- Украсть камеры у молодого человека получилось, он украл их просто так. Одну потом забыл в ячейку продмага, а другую выбросил в урну за ненадобностью, - уточнили праоохранители.

Однако камеры все-таки «сослужили свою» службу и засняли лицо похитителя. Теперь молодой человек должен возместить ущерб предприятию - примерно 710 белорусских рублей. Его дело отправлено на правовую проверку. Уточняется, что ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал.