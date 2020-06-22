2020-06-22T19:29:50+03:00
Минск
КП Беларусь

Поспорил, но не подумал: пока минчанин воровал камеру видеонаблюдения, она его снимала

Воришку нашли по записи с камеры, которая «ушла» на сервер [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Украденные на спор камеры стоили обошлись минчанину в 710 рублей. Фото: pixabay.com.Украденные на спор камеры стоили обошлись минчанину в 710 рублей. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

На днях в одном из столичных подземных переходов пропали камеры видеонаблюдения. Для сыщиков найти вора оказалось проще простого, и вот почему.

- В милицию на днях обратилась администрация одного из унитарных предприятий Минска с заявлением о пропаже двух камер видеонаблюдения в подземном переходе. Подозреваемого удалось вычислить по записям с похищенных камер, - рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В ходе следствия выяснилось, что в тот день 19-летний минчанин, проходя с другом через подземный переход, ввязался в спор. Выпивший товарищ взял так же нетрезвого парня на слабо, мол, сможешь ли ты снять камеры со стены.

- Украсть камеры у молодого человека получилось, он украл их просто так. Одну потом забыл в ячейку продмага, а другую выбросил в урну за ненадобностью, - уточнили праоохранители.

Однако камеры все-таки «сослужили свою» службу и засняли лицо похитителя. Теперь молодой человек должен возместить ущерб предприятию - примерно 710 белорусских рублей. Его дело отправлено на правовую проверку. Уточняется, что ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал.

Оперативное видео.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко о тех, кто его критикует: «Некоторые мутят воду, говорят о потерянных годах. Но цифры ведь не обманешь»
Поспорил, но не подумал: пока минчанин воровал камеру видеонаблюдения, она его снимала
В Литве проверили воду в Немане после массового мора рыбы на белорусской стороне
В Беларуси за выходные трое детей выпали из окна, опершись на москитная сетку. А еще один малыш упал, когда окно открыли, чтобы вымыть
В столкновении плавучего крана с рыбацкой лодкой и гибели рыбака в Гомеле подозревают капитана буксира
К Бабарико не пустили адвоката. В СИЗО сослались на эпидемиологическую ситуацию
В Минске инспекторы ГАИ спасли задыхающегося новорожденного
Супруги в Витебском районе пошли собирать полевые цветы, а нашли 34 артиллерийских снаряда времен войны
Правительство России одобрило продление действия кредита для строительства БелАЭС
Гончаренко порвал с ЦСКА и вернулся в Беларусь?
Курсы валют в Беларуси на 22 июня: доллар и евро подешевели
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 июня 2020 года: почти 60 тысяч зараженных и пять смертей за сутки
Лукашенко - военным: «Вот мой вам приказ: сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет. Не должны мы опять пойти под плетку»
Спасти не удалось: 45-летний мужчина утонул в водохранилище «Дрозды»