Лукашенко о тех, кто его критикует: «Некоторые мутят воду, говорят о потерянных годах. Но цифры ведь не обманешь»

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– Правильно говорят: большое видится на расстоянии. За годы суверенного развития мы сделали огромный шаг вперед в промышленности, сельском хозяйстве, технологиях, социальной сфере. На примере Брестчины это видно особенно. Сегодня некоторые из тех, кто у вас тут пытается подвергнуть это сомнению, мутят воду, говорят о потерянных годах. О том, что с этой властью мы якобы зашли в тупик, что кругом одни проблемы. К этому надо относиться с пониманием. Может быть, даже спокойно. Это естественно, идет политическая борьба. Но цифры ведь не обманешь. А они красноречиво свидетельствуют об обратном, - сказал Александр Лукашенко, выступая перед собравшимися в Брестском облисполкоме.

Цифры, о которых говорил президент - это не политические рейтинги, а экономические показатели. В пример глава государства привел статистику по Брестчине. По его словам, за последние годы объем промышленного производства в области вырос в 5,5 раз, а товаров экспортируется на 2 миллиарда 600 миллионов долларов. В Брестской области в лидерах рыбная, молочная, химическая промышленность и деревообработка.

– При этом многие из таких предприятий - частной формы собственности, - подчеркнул Лукашенко.

В качестве позитивного примера президент привел и Барановичский хлопчатобумажный комбинат.

– Это было одно из первых предприятий, которое я посетил. Прежде всего потому, что это было женское предприятие. Для меня было катастрофично вдвойне, что женщина не может накормить своих детей. Ни сырья, ни работы. Мне в срочном порядке пришлось решать этот вопрос с нашими узбекскими друзьями, которые поставили нам хлопок. Теперь на этом предприятии если не совсем идеальная, но совершенно другая ситуация, - привел еще один пример президент.

Одним из лучших предприятий страны Лукашенко назвал Барановичский авиаремонтный завод.

– Если бы не было проблем с Россией, которая от случая к случаю наклоняет этот завод по поставкам комплектующих для ремонта и модернизации летательных аппаратов, было бы совсем неплохо. Этот завод выполняет сложнейшие и военные, и гражданские заказы. И очередь из-за рубежа там уже выстроилась, - передает belta.by слова президента.