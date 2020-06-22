Власти Беларуси увеличили бюджет на содержание детей-сирот и несовершеннолетних без родительского попечения

Выросли суммы государственных трат на детей-сирот и, соответственно, возмещения государству расходов со стороны лишенных прав родителей. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Постановлением Совмина Беларуси от 19 июня 2020 года увеличены госрасходы на содержание детей-сирот и детей без попечения родителей. Соответствующий документ подписал Роман Головченко, премьер-министр Беларуси.

Сразу на 20 процентов повышается денежная компенсация ежедневных расходов на питание для детей-сирот, которые являются учащимися в профессионально-технических, средне специальных и высших учреждениях образования. В вузах - только на дневном.

Еще на 10 процентов возрастает компенсация расходов на обувь и одежду, мягкий инвентарь, принадлежности для учебы, личные расходы и предметы гигиены. Теперь на эти расходы для детей на гособеспечении будет выделяться вместо 1163 рублей с небольшим - 1280 рублей 8 копеек на год.

На 5 процентов или до 22 рублей 63 копеек увеличивается сумма ежемесячных расходов на стационарный телефон в квартире и бытовые услугу (прачечная, парикмахерская, ремонт обуви).

Повышение вышеназванных расходов влечет для родителей повышение на такой же процент размера по возмещению средств, потраченных государством. Это коснется лишенных прав родителей, родителей, у которых (без лишения родительских прав) детей забрали решением суда либо комиссии по делам несовершеннолетних, а также родителей в розыске, под стражей, в местах лишения свободы и так далее.

Законную силу постановление обретает после официального опубликования.

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