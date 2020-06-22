Фотофакт. Три пожара подряд за пару часов: что происходит в бывшем военном городе под Гродно?

Несколько раз за день спасатели в Гродно выезжали на пожары в одной и той же части областного города. Фото: Гродненское областное УМЧС.

Пока идет проверка, но в МЧС считают, что пожары могли начаться и из-за бомжей, которые разводят костры внутри заброшенных зданий

Изменить размер текста: A A

На территории бывшего военного городка на Фолюше в Гродно трижды за несколько часов произошли пожары. Об этом местному ресурсу newgrodno.by 22 июня сообщили в Гродненском РОЧС.

Сначала около 15.00 часов в МЧС позвонил гродненец, выгуливавший неподалеку собаку. Мужчина рассказал, что видит клубы дыма над одним из заброшенных зданий. К месту возгорания оперативно прибыло подразделение спасателей, они ликвидировали пожар, в котором сгорели 60 квадратных метров стен и деревянный пол в постройке.

А через пару часов, в 19.30, все повторилось.

- На этот раз на телефон дежурного позвонил другой прохожий. Вновь горело здание на Фолюше - соседнее от сгоревшей ранее постройки. К моменту прибытия пожарных, огнем был занят весь первый этаж. В этом случае возгорание могло начаться из-за разведенного в помещении костра, - уточнили в РОЧС.

Здания заброшены и охраняется, проемы забиты досками, но в "заброшки" постоянно кто-то рвется проникнуть. Фото: Гродненское областное УМЧС.

К 21.04 часам о третьем пожаре среди «заброшек» сообщил сотрудник инспекции надзора и профилактики, который выяснял причины первых двух ЧП. В третий раз в огне сгорели плиты ДСП и доски в одном из зданий.

- На балансе города - около 30 зданий бывшего военного городка в Гродно. Для избежания ЧП и пожаров здесь постоянно патрулируют рейдовые группы, доступ к зданиям блокируется. Однако асоциальных элементов и бомжей меры защиты не останавливают, доски, которыми забиты проемы, они отрывают, чтобы проникнуть внутрь, поискать, чем "поживиться" и погреться у костра в здании, - рассказали ресурсу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Орше из пожара в квартире спасли мужчину.

Среди приоритетных версий - курение в постели (подробности).

В Литве озвучили результаты экспертного исследования Литвы в Немане.

Литовские экологи согласны с белорусскими коллегами - вода для живых существ не опасна (подробности).