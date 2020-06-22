Лукашенко пообещал провести в Бресте местный референдум по поводу аккумуляторного завода

Аккумуляторный завод под Брестом построен, но так и не запустился. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Вечером 22 июня около Брестского горисполкома Александр Лукашенко встретился с активистами из Бреста. На встречу пригласили и противников аккумуляторного завода.

– Мы приняли решение. Пусть решат жители. По аккумуляторному как решите, так и будет. Я вам это гарантирую и обещаю. Я займу нейтральную позицию, организую референдум. А вы только без гвалта, шума. Определим место, будете звать людей, дебатировать. Как на выборах, - пообещал Александр Лукашенко.

Напомним, протесты против аккумуляторного завода, который построили и готовы запускать в свободной экономической зоне под Брестом, длятся уже 2,5 года. За это время активистов неоднократно задерживали, судили и штрафовали, но они продолжают каждое воскресенье собираться на площади. Брестчане и жители пригорода считают, что завод будет выбрасывать в несколько раз большее количество свинца, чем заявляет инвестор.

– Самый большой экологический сторонник у вас - это президент Беларуси. Для меня это святое. Даже я, будучи президентом, дрожу за каждое деревце, - прокомментировал президент.

Интересы протестной группы представлял Дмитрий Бекалюк.

- Если, как вы сказали, этот референдум состоится, брестчане только будут благодарны, - ответил он президенту.

- В этом можешь не сомневаться. Это прямые полномочия президента - организовать референдум в любой точке страны, - заключил Лукашенко.

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