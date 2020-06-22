Журналистов, которых задержали во время акций в Ганцевичах, суд оштрафовал на 30 базовых

Журналиста Позняка (в центре без маски) судили в Барановичах. Фото: Intex-press.

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В понедельник, 22 июня, прошли административные процессы. На скамье подсудимых оказались задержанные вечером в субботу, 20 июня, на городской площади в Ганцевичах во время несанкционированного мероприятия. Среди обвиняемых - двое журналистов, сообщил о своих коллегах ресурс 1reg.by.

Как проинформировал интернет-портал, пяти горожанам присудили штрафы в 4 базовые величины. Журналисту назначили штраф в 30 базовых.

Вот, что говорили во время суда над одним из ганцевичских журналистов, Александром Позняком.

- Требования сотрудников милиции не снимать не законны. Говорить, что он (Прим.: журналист Позняк) является участником массового мероприятия, не допустимо. Так как вести стрим, выполнять свои профессиональные обязанности, это не одно и то же, что участвовать в массовом мероприятии, - сказал в заключительном слове адвокат.

Свидетелем в суде был начальник Ганцевичского РОВД Виталий Кулешов:

- Указанный гражданин находился в месте несанкционированного массового мероприятия и мешал работе милиции. Ему указывалось на это неоднократно, но он говорил, что это его работа. Он не отреагировал на наши требования, за что был задержан. (…) Самое важное, что они вынесли камеру, и после этого люди стали собираться, до этого людей не было, - пояснил милиционер.

Журналиста Сергея Багрова, которого задержали вместе с Позняком, по словам адвоката, как и его коллегу, обвинили в «неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

Рассмотрев материалы дела, судья признала журналиста Александра Позняка виновным в неповиновении требованиям должностного лица и нарушении порядка организации массовых мероприятия (Прим.: по статьям 23.4 и 23.34 КОАП). Ему назначено наказание 30 базовых величин - 810 рублей. Уже известно, что он будет обжаловать судебное решение в законном порядке.

- Мы отслеживаем все процессы в отношении журналистов. Случай в Ганцевичах выбивается из общей массы и так усилившихся репрессий в отношении журналистов, прокомментировал заместитель председателя БАЖ Олег Агеев.

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