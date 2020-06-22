Корреспондента «КП», освещавшего акцию в Гомеле, предупредили о «недопустимости совершения правонарушений»

Миллиционер провела профилактическую беседу и рассказала, что нельзя хлопать вместе с другими гражданами или «бросать дымовые шашки»

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К гомельскому корреспонденту газеты «Комсомольская правда» в Беларуси 22 июня приехали из милиции. Сотрудница ОВД Администрации Центрального района провела с журналистом профилактическую беседу о «недопустимости совершения правонарушений в общественных местах, по месту жительства, работы, учебы».

Поводом стала стихийная общественная акция солидарности, которая прошла в Гомеле 19 июня, и которую освещал корреспондент «КП». Устно журналисту рассказали о недопустимости противоправного поведения. Например, нельзя «бросать дымовые шашки» или хлопать в ладоши вместе с другими гражданами.

Собкор «КП» ответил, что понимает, что такое нарушение общественного порядка, не нарушал его и не собирался нарушать. А освещение событий, происходящих в городе, в том числе массовых мероприятий, которые милиция считает несанкционированными, входит в обязанности журналиста.

Неофициально нам рассказали в милиции, что распоряжение о профилактических беседах с журналистами и активными участниками акций солидарности, поступило из МВД. В милиции отметили, что журналист может снимать происходящее, но не вмешиваться.

Это бесспорно, однако напомним, что гомельского корреспондента «КП» уже грубо задерживал ОМОН во время встречи подписчиков блогера Сергея Тихановского в Гомеле 7 мая - тогда журналист фотографировал встречу и начавшееся задержание ее участников. Также в Минске во время исполнения своих профессиональных обязанностей на акции солидарности 19 июня правоохранители задерживали минского фотокорреспондента газеты Святослава Зоркого.

В конце беседы с гомельским собкором сотрудница милиции составила протокол профилактической беседы, под которым предложила журналисту расписаться.

В конце беседы составили протокол профилактической беседыФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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