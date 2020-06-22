2020-06-22T23:21:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Корреспондента «КП», освещавшего акцию в Гомеле, предупредили о «недопустимости совершения правонарушений»

Миллиционер провела профилактическую беседу и рассказала, что нельзя хлопать вместе с другими гражданами или «бросать дымовые шашки»
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Поводом стала стихийная общественная акция солидарности 19 июняПоводом стала стихийная общественная акция солидарности 19 июняФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

К гомельскому корреспонденту газеты «Комсомольская правда» в Беларуси 22 июня приехали из милиции. Сотрудница ОВД Администрации Центрального района провела с журналистом профилактическую беседу о «недопустимости совершения правонарушений в общественных местах, по месту жительства, работы, учебы».

Поводом стала стихийная общественная акция солидарности, которая прошла в Гомеле 19 июня, и которую освещал корреспондент «КП». Устно журналисту рассказали о недопустимости противоправного поведения. Например, нельзя «бросать дымовые шашки» или хлопать в ладоши вместе с другими гражданами.

Собкор «КП» ответил, что понимает, что такое нарушение общественного порядка, не нарушал его и не собирался нарушать. А освещение событий, происходящих в городе, в том числе массовых мероприятий, которые милиция считает несанкционированными, входит в обязанности журналиста.

Неофициально нам рассказали в милиции, что распоряжение о профилактических беседах с журналистами и активными участниками акций солидарности, поступило из МВД. В милиции отметили, что журналист может снимать происходящее, но не вмешиваться.

Это бесспорно, однако напомним, что гомельского корреспондента «КП» уже грубо задерживал ОМОН во время встречи подписчиков блогера Сергея Тихановского в Гомеле 7 мая - тогда журналист фотографировал встречу и начавшееся задержание ее участников. Также в Минске во время исполнения своих профессиональных обязанностей на акции солидарности 19 июня правоохранители задерживали минского фотокорреспондента газеты Святослава Зоркого.

В конце беседы с гомельским собкором сотрудница милиции составила протокол профилактической беседы, под которым предложила журналисту расписаться.

В конце беседы составили протокол профилактической беседы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В конце беседы составили протокол профилактической беседыФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко в Бресте рассказал, что думает про «Сашу 3%» и «вусатага таракана»
Корреспондента «КП», освещавшего акцию в Гомеле, предупредили о «недопустимости совершения правонарушений»
Журналистов, которых задержали во время акций в Ганцевичах, суд оштрафовал на 30 базовых
Лукашенко пообещал провести в Бресте местный референдум по поводу аккумуляторного завода
Фотофакт. Три пожара подряд за пару часов: что происходит в бывшем военном городе под Гродно?
Власти Беларуси увеличили бюджет на содержание детей-сирот и несовершеннолетних без родительского попечения
Лукашенко ответил на критику: «Некоторые мутят воду, говорят о потерянных годах. Но цифры ведь не обманешь»
Поспорил, но не подумал: пока минчанин воровал камеру видеонаблюдения, она его снимала
В Литве проверили воду в Немане после массового мора рыбы на белорусской стороне
В Беларуси за выходные трое детей выпали из окна, опершись на москитная сетку. А еще один малыш упал, когда окно открыли, чтобы вымыть
В столкновении плавучего крана с рыбацкой лодкой и гибели рыбака в Гомеле подозревают капитана буксира
К Бабарико не пустили адвоката. В СИЗО сослались на эпидемиологическую ситуацию
В Минске инспекторы ГАИ спасли задыхающегося новорожденного
Супруги в Витебском районе пошли собирать полевые цветы, а нашли 34 артиллерийских снаряда времен войны
Правительство России одобрило продление действия кредита для строительства БелАЭС
Гончаренко порвал с ЦСКА и вернулся в Беларусь?
Курсы валют в Беларуси на 22 июня: доллар и евро подешевели
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 июня 2020 года: почти 60 тысяч зараженных и пять смертей за сутки
Лукашенко - военным: «Вот мой вам приказ: сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет. Не должны мы опять пойти под плетку»
Спасти не удалось: 45-летний мужчина утонул в водохранилище «Дрозды»