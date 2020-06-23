Лукашенко в Бресте рассказал, что читает то, что о нем пишут, и знает про «Сашу 3%» и «Вусатага таракана»

Лукашенко перед отъездом пообщался с активистами, в том числе из протестной инициативной группы. Фото: Пул Первого.

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Александр Лукашенко приехал в Брест 22 июня. На рассвете он принял участие в митинге-реквиеме в годовщину начала войны в Брестской крепости, затем посетил 38-ю десантно-штурмовую бригаду и встретился с активом Брестской области. Визит президент завершил общением с брестчанами, среди которых были противники аккумуляторного завода.

– Вы успокойтесь. Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня их никто не решит. И той власти, которая сегодня есть. Никто власть в Беларуси сегодня не поменяет. Не потому, что мы будем ее посиневшими пальцами удерживать. А потому что большинство подавляющее... И мы знаем, какое это большинство. Мы просто не печатаем эти социологические опросы. Это вы «Саша 3%» уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента - 3%? Да вот в этой вот альтернативной компании я и то больше трех наберу, - президент показал жестом на присутствующих, которые обступили его полукольцом.

Встреча с брестчанами происходила на свежем воздухе на площадке около горисполкома, и длилась в районе получаса. Как говорят очевидцы, подойти мог любой желающий не из числа приглашенных, но после осмотра милицией.

– Поэтому не надо не надо нас дергать. Никогда не оскорбляйте. «Вусаты таракан», еще чего-то... Я ж пока еще действующий президент! Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично! - короткое видео со встречи президента с брестчанами опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

– А если вы хотите разного рода жулье защищать, то вы защищайте, только не со мной. Коррупционерам делать в стране нечего, - президент быстро переключился на другую тему - заговорил о том, что «Белгазпромбанк» готовился вывезти картины из страны.

После встречи Александр Лукашенко сфотографировался с некоторыми из присутствующих.

– Ну все, замазалась брестская оппозиция за ўладу, - пошутил президент, улыбаясь на камеры.

– Мы, может, скажем, что вас перетянули. Раз губернатора перетянули... - ответил представитель протестной инициативной группы Демьян Лепесевич.

– А меня не надо перетягивать. Вы и так мои! - нашелся что ответить Лукашенко.

Лукашенко рассказал брестской оппозиции, что читает то, что о нем пишут и в курсе, как его называют! Видео: телеграм-канал "Пул Первого"..

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