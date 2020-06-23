2020-06-23T01:08:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко в Бресте рассказал, что читает то, что о нем пишут, и знает про «Сашу 3%» и «Вусатага таракана»

Президент в конце дня 22 июня пообщался с брестской оппозицией [видео]
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Лукашенко перед отъездом пообщался с активистами, в том числе из протестной инициативной группы. Фото: Пул Первого.Лукашенко перед отъездом пообщался с активистами, в том числе из протестной инициативной группы. Фото: Пул Первого.
Изменить размер текста:

Александр Лукашенко приехал в Брест 22 июня. На рассвете он принял участие в митинге-реквиеме в годовщину начала войны в Брестской крепости, затем посетил 38-ю десантно-штурмовую бригаду и встретился с активом Брестской области. Визит президент завершил общением с брестчанами, среди которых были противники аккумуляторного завода.

– Вы успокойтесь. Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня их никто не решит. И той власти, которая сегодня есть. Никто власть в Беларуси сегодня не поменяет. Не потому, что мы будем ее посиневшими пальцами удерживать. А потому что большинство подавляющее... И мы знаем, какое это большинство. Мы просто не печатаем эти социологические опросы. Это вы «Саша 3%» уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента - 3%? Да вот в этой вот альтернативной компании я и то больше трех наберу, - президент показал жестом на присутствующих, которые обступили его полукольцом.

Встреча с брестчанами происходила на свежем воздухе на площадке около горисполкома, и длилась в районе получаса. Как говорят очевидцы, подойти мог любой желающий не из числа приглашенных, но после осмотра милицией.

– Поэтому не надо не надо нас дергать. Никогда не оскорбляйте. «Вусаты таракан», еще чего-то... Я ж пока еще действующий президент! Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично! - короткое видео со встречи президента с брестчанами опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

– А если вы хотите разного рода жулье защищать, то вы защищайте, только не со мной. Коррупционерам делать в стране нечего, - президент быстро переключился на другую тему - заговорил о том, что «Белгазпромбанк» готовился вывезти картины из страны.

После встречи Александр Лукашенко сфотографировался с некоторыми из присутствующих.

– Ну все, замазалась брестская оппозиция за ўладу, - пошутил президент, улыбаясь на камеры.

– Мы, может, скажем, что вас перетянули. Раз губернатора перетянули... - ответил представитель протестной инициативной группы Демьян Лепесевич.

– А меня не надо перетягивать. Вы и так мои! - нашелся что ответить Лукашенко.

Лукашенко рассказал брестской оппозиции, что читает то, что о нем пишут и в курсе, как его называют! Видео: телеграм-канал "Пул Первого"..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

О Сутине выдумывали, что он рисовал голышом, а Цадкин отравился в газовой атаке: как сложились судьбы художников Парижской школы родом из Беларуси

Ликбез! Кто эти художники и почему их работы такие дорогие (читать далее)

Лукашенко пообещал провести в Бресте местный референдум по поводу аккумуляторного завода

И сказал, что он самый главный экоактивист (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Деньги - это не главное»: Лукашенко рассказал, что нашли при обысках в «Белгазпромбанке»
Лукашенко: «9 августа все решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию»
Лукашенко в Бресте рассказал, что читает то, что о нем пишут, и знает про «Сашу 3%» и «Вусатага таракана»
Корреспондента «КП», освещавшего акцию в Гомеле, предупредили о «недопустимости совершения правонарушений»
Журналистов, которых задержали во время акций в Ганцевичах, суд оштрафовал на 30 базовых
Лукашенко пообещал провести в Бресте местный референдум по поводу аккумуляторного завода
Фотофакт. Три пожара подряд за пару часов: что происходит в бывшем военном городе под Гродно?
Власти Беларуси увеличили бюджет на содержание детей-сирот и несовершеннолетних без родительского попечения
Лукашенко ответил на критику: «Некоторые мутят воду, говорят о потерянных годах. Но цифры ведь не обманешь»
Поспорил, но не подумал: пока минчанин воровал камеру видеонаблюдения, она его снимала
В Литве проверили воду в Немане после массового мора рыбы на белорусской стороне
В Беларуси за выходные трое детей выпали из окна, опершись на москитная сетку. А еще один малыш упал, когда окно открыли, чтобы вымыть
В столкновении плавучего крана с рыбацкой лодкой и гибели рыбака в Гомеле подозревают капитана буксира
К Бабарико не пустили адвоката. В СИЗО сослались на эпидемиологическую ситуацию
В Минске инспекторы ГАИ спасли задыхающегося новорожденного
Супруги в Витебском районе пошли собирать полевые цветы, а нашли 34 артиллерийских снаряда времен войны
Правительство России одобрило продление действия кредита для строительства БелАЭС
Гончаренко порвал с ЦСКА и вернулся в Беларусь?
Курсы валют в Беларуси на 22 июня: доллар и евро подешевели
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 июня 2020 года: почти 60 тысяч зараженных и пять смертей за сутки
Лукашенко - военным: «Вот мой вам приказ: сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет. Не должны мы опять пойти под плетку»
Спасти не удалось: 45-летний мужчина утонул в водохранилище «Дрозды»