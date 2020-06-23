Лукашенко: «9 августа все решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию»

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На встречу с президентом пригласили инициативную группу протестующих против аккумуляторного завода. Президент сказал, что уважает мнение меньшинства, но если только люди не ведут себя агрессивно.

– Я человек мирный. Я не хочу, чтобы мы каким-то образом разрушали тот мир и ту стабильность, которая сегодня существует. Кто-то оценивает эту стабильность как ненормальную, мол, нам такая стабильность не нужна... Ну, как мог, как умел. Не один я, многие из вас - мы создавали эту страну и она такая есть. Может, другие сделают лучше, 9 августа все решится (дата президентских выборов - Ред.) И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию. Слушайте, вы что, меня спустя четверть века президентства за дурака считаете? Я ведь прекрасно понимаю, что происходит в стране, - обратился к собравшимся президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что не хочет, чтобы были разрушены завоевания его президентства. Он упомянул IT-парк и экспорт сельхозпродукции.

– Я хочу, чтобы вы по коровникам ходили. Не то, что ваш альтернативщик один заявил: «У кароўнік не пойду». А хто пойдзе? Вы пойдзеце? Захотите 6 миллиардов экспорта сельхозпродукции - пойдете не только в коровник. Поползете! Я тоже нанюхался этих коровников за свою жизнь, но до сих пор хожу, - заявил Лукашенко.

Президент общался с народом на открытом воздухе около получаса. Это был последний пункт в программе его визита - сразу после встречи он улетел.

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