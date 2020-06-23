«Деньги - это не главное»: Лукашенко рассказал, что нашли при обысках в «Белгазпромбанке»

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– Если вы хотите разного рода жулье защитить, то защищайте, только не со мной. Коррупционерам в стране делать нечего, - президент заговорил о деле «Белгазпромбанка». Имя Виктора Бабарико, который сейчас находится в СИЗО КГБ, он не назвал, но явно намекал на него.

– Вот подите к нему - я завтра организую вам встречу в изоляторе - пойдите и спросите у него. Полмиллиарда, которые он туда перечислил - зачем? Нам что, полмиллиарда долларов эти не нужны были? Меценат, картины привез дзяржаве! А на поверку что оказалось? Их картины. А почему мы их сейчас вынуждены были прихватить? А потому что они начали концы в воду прятать, они начали вывозить. Деньги, картины, - продолжил Лукашенко.

Также он рассказал, что нашли при обысках в банке.

– Вы знаете, что мы нашли в ячейке? Деньги - это не главное! Мы нашли флешки, жесткие диски и море информации. И этого боятся их хозяева, - сказал президент.

О том, куда «туда» переводились деньги и кто «их хозяева», Александр Лукашенко не расшифровывал. Раньше он комментировал это дело и говорил про «кукловодов» из России.

– Мы еще не все говорим, а вы начинаете кому-то подыгрывать. Зачем? У них собственности за рубежом - куры не клюют, они туда уедут, рано или поздно сбегут. А вы-то здесь останетесь. Подумайте над тем, что я сказал, - заключил Лукашенко.

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