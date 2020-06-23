2020-06-23T09:50:05+03:00
Политика
КП Беларусь

Представитель штаба Виктора Бабарико призвал граждан Беларуси воздержаться от насилия в отношении милиции

«Каждый должен помнить: для осуществления своих прав всегда есть законный способ», - отметил юрист
Сергей Диндиков
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Штаб Виктора Бабарико осознаёт, какой сейчас сложный момент. Подписи сданы в избирком, избирательная кампания пока на паузе. Скрин видео: youtube-канал Виктор БабарикоШтаб Виктора Бабарико осознаёт, какой сейчас сложный момент. Подписи сданы в избирком, избирательная кампания пока на паузе. Скрин видео: youtube-канал Виктор Бабарико
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22 июня штаб претендента на президентский пост Виктора Бабарико пояснил свои планы по поводу референдума по смене Конституции. В проведенном стриме представитель штаба Бабарико ответил на вопросы желающих.

По происходившим на днях в Беларуси мирным акциям протеста комментарии давал адвокат Максим Знак, который вел стрим. Он акцентировал внимание на то, что многие сопротивлялись или пытались сопротивляться правоохранительным органам при задержании. Максим Знак призвал белорусов вести себя соответственно законодательству страны и не переходить грань. Исходя из своего юридического опыта, стример сказал, что не может назвать, что противозаконного было в мирных акциях граждан. Все же если препятствовать и сопротивляться представителям силовых структур, применять насилие в их отношении - это может обернуться более серьезными последствиями. «Белорусы должны сохранять спокойствие», - добавил Знак.

Штаб Виктора Бабарико осознает, какой сейчас сложный момент. Подписи сданы в избирком, избирательная кампания пока на паузе. Это будет продолжаться до 14 июля.

У штаба есть специальное обращение, которое касается последующих планов действий. 24 июня на очередном стриме оно будет озвучено. Каждый должен помнить: для осуществления своих прав всегда есть законный способ.

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