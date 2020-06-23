2020-06-23T09:52:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Приехал на похороны, а обворовал дом. В Бресте раскрыли необычное дело

Часть похищенного мужчина собирался увезти с собой, другую часть оставить на квартире
Сергей Диндиков
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Всего потеря хозяев составила BYN5 000. Фото: mvd.gov.byВсего потеря хозяев составила BYN5 000. Фото: mvd.gov.by
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20 июня в брестскую милицию обратился 73-летний мужчина. Он сообщил, что кто-то в его доме взломал дверь и оставил внутри беспорядок. Силовики выехали на место и тут уже выяснили, что кто-то поживился золотыми и серебряными ювелирными изделиями, медалями, охотничьим ружьем с патронами, спиртным и продуктами питания. Всего потеря хозяев составила BYN 5000.

Спустя некоторое время на глаза сотрудников уголовного розыска попал 35-летний житель Новогрудка. Он был проездом в областном центре. Новогрудец ехал из Жабинки, куда приезжал на похороны к родственнику, в Новогрудок, где он сейчас проживает. В Бресте мужчина решил остаться на несколько дней в квартире отца. В последующем он устроил здесь затяжное застолье.

Как рассказали в управлении уголовного розыска УВД Брестского облисполкома, будучи в хмельном состоянии, житель Новогорудка пришел к потерпевшему поговорить о денежных долгах его дочери. Хозяина с женой дома не оказалось. Они были на даче. Тот выломал дверь и собрал всё, что плохо лежало. Задержали его уже когда он ехал на автовокзал. Часть похищенного мужчина собирался свезти с собой, другую часть оставил на квартире.

Следователями действиям подозреваемого была дана правовая оценка и возбуждено уголовное дело за кражу и хищение огнестрельного оружия. Сейчас его проверяют на возможность совершения других преступлений. Раньше жителя Гродненщины частенько привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления.

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