2020-06-23T09:54:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Евросоюз передал Беларуси гуманитарную помощь на 3 миллиона евро

Медицинские респираторы, защитные очки, лицевые щиты распределят по медучреждениям страны
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: "Еврорадио"Фото: "Еврорадио"
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Самолет с гуманитарным грузом приземлился в минском аэропорту 22 июня. Он прибыл по линии ВОЗ за счет финансовых средств ЕС по проекту неотложных мер по противодействию коронавирусу в странах «Восточного партнерства».

В гуманитарную помощь входит 3,6 млн СИЗов: респираторы, маски, защитные очки и лицевые щиты, медицинские халаты.

По словам представителя ВОЗ в Беларуси Батыра Бердыклычева, средства индивидуальной защиты предназначены для медработников, которые находятся на первом фланге борьбы с коронавирусом. В ближайшие дни помощь распределят по регионам страны и по медицинским учреждениям столицы.

Фото: "Еврорадио"

Фото: "Еврорадио"

Глава представительства ЕС Дирк Шубель сообщил, что этот самолет - не единственная помощь от ЕС: будут и другие поставки. И подчеркнул:

- Если вирус не побежден повсюду, то он не побежден. Поэтому Европейский Союз всячески поощряет социальное дистанцирование и принятие необходимых мер для предостережения распространения вируса, - цитирует Дирка Шубеля «Европейское радио в Беларуси».

Напомним, в понедельник, 22 июня, министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник сообщил, что не исключает вторую волну COVID-19. По словам главы ведомства, люди «рановато расслабились»:

- Народ стал меньше уделять внимания мерам безопасности. Наши рекомендации по защите особенно уязвимых групп населения - это пожилые люди, а также имеющие хронические заболевания - остаются в силе.

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