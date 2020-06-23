Российский эксперт заявил о невозможности заразиться коронавирусом в открытых водоемах

Михаил Лебедев говорит, что следует проверить список водоемов, в которых можно купаться Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Большое количество солнечных лучей губительно для коронавируса. Собственно, им и подвергаются открытые водоемы. Следовательно, в них возможность заразиться коронавирусной инфекцией отпадает, сообщает ТАСС эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

В своем докладе эксперт говорит, что на данный момент научно не доказано то, что коронавирус может распространиться из-за употребления воды. Нужно учесть то, что открытые водоемы подвержены высокой инсоляции, а это губительно для COVID-19. Ведь общеизвестно, что основная его передача происходит воздушно-капельным путем. В открытых водоемах более высока вероятность подхватить бактериальную или паразитарную инфекцию, но не коронавирусную.

Михаил Лебедев говорит, что следует проверить список водоемов, в которых можно купаться. Не так давно польские и британские ученые в своих исследованиях, опубликованных на одном из медицинских порталов, сделали вывод, что COVID-19, когда попадает в речную воду, выживает в ней вплоть до 25 дней даже при низких температурах. Исходя из их данных, для того чтобы заразиться COVID-19, в реке нужна концентрация соотношением 100 вирусных частиц на 100 миллилитров воды.

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