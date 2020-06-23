2020-06-23T10:10:24+03:00
Политика
КП Беларусь

США приостанавливают выдачу грин-карт и рабочих виз до конца года

Решение связано с растущей в стране безработицей на фоне пандемии коронавируса
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: AP Photo / Alex BrandonФото: AP Photo / Alex Brandon
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В понедельник, 22 июня, президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке выдачи определенных виз до конца 2020 года. Речь идет о рабочих визах, большинства документов категории J (визы для участников программ по обмену опытом). Также до 31 декабря приостанавливается оформление новых грин-карт. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение связано с растущей в США безработицей, спровоцированной пандемией COVID-19. Сейчас она составляет более 13 процентов.

В официальном сообщении Вашингтона говорится, что выдача определенных виз приостанавливается, чтобы американские рабочие первыми получили преференции по мере восстановления от экономических последствий коронавируса. Они пострадали от него не по своей вине и не должны находиться в стороне из-за того, что рабочие места заняты иностранной рабочей силой.

- У нас есть моральная обязанность создать иммиграционную систему, которая защищает жизнь и работу наших граждан, - цитирует Дональда Трампа пресс-служба Белого дома.

Запрет могут продлить и после 31 декабря, если обстановка не стабилизируется и власти США увидят в этом необходимость.

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