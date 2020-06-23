Видеофакт! В Витебском районе спасатели борются с пожаром на торфянике

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22 июня ближе к полудню на пульт центра оперативного управления Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям пришла информация о возгорании торфяника недалеко от деревни Лиопино, что в Витебском районе, сообщили в Витебском МЧС.

Прибывшие на место сотрудники МЧС зафиксировали большое количество мест горения торфомассива. Общая площадь их составила 3 га.

На данный момент для тушения пожара задействованы 7 единиц спецтехники, личный состав органов и подразделений по ЧС Витебской области в количестве 30 человек. От других организаций задействованы 3 единицы техники и 15 человек.

Спасатели вместе с силовиками пытаются установить причины возгорания и найти виновных бедствия.

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