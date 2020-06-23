2020-06-23T11:11:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Пенсионерка из Пинска подкармливала котов около подъезда, а теперь ее вызывают в суд

Женщине вменяется умышленное уничтожение или повреждение имущества
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: media-polesye.byФото: media-polesye.by
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20 июня жительнице г. Пинска Тамаре Ивановне пришла повестка из суда. Пенсионерке вменяется умышленное уничтожение или повреждение имущества. Сама женщина утверждает, что ничего не портила, а камнем преткновения стали… уличные коты!

Оказывается, во дворе многоквартирного дома, в котором проживает Тамара Ивановна, живет 8 котов. Женщина их подкармливала, стерилизовала кошек, а пятерым хвостатым сделала прививки и завела паспорта. Остальных словить пока не удалось. Но далеко не все разделяют любовь пенсионерки к животным.

Сосед Тамары Ивановны жаловался на котов в несколько инстанций. За животными даже приезжала служба отлова, но тогда их отбили местные жители. А недавно работники ЖЭСа кирпичами и сеткой заделали вентиляционные отверстия. Коты, которые спрятались в недрах подвала, оказались заблокированными и начали мяукать. Чтобы освободить «заложников» кто-то выбил кирпич. Ситуация повторилась, - передает «Медиа-Полесье».

Фото: media-polesye.by

Фото: media-polesye.by

Тамара Ивановна уверяет: кирпичи не трогала. Вокруг хватает неравнодушных людей, которые могли бы это сделать. Она лишь кормит котов.

Суд состоится 1 июля. Женщину привлекают по статье 10.9 КоАП РБ «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в незначительном размере, если в этих действиях нет состава преступления». Наказание - штраф в размере до пятидесяти базовых величин. Пенсионерка отвечает, что пойдет на суд одна или с мужем.

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