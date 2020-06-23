Может все выздоровели? В Новополоцке больше 10 дней не обновляют информацию о заболевших коронавирусом

С 11 июня новых данных о развитии коронавирусной инфекции в Новополоцке нет. Фото: Сергей Серебро

Предоставляемые цифры показывали, что 28 мая количество выздоровевших в городе первый раз превысило число заражённых. Однако в этот момент вновь возросло количество заболевших, которые были в стационаре или лечились амбулаторно

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С 4 мая по 11 июня в Новополоцке два раза в неделю обновлялась официальная информация о степени заболеваемости COVID-19. Указывалось, как положено, число болеющих на данный момент, тех кто выздоровел и общее количество случаев. Но вот уже 12 дней новая информация отсутствует, сообщает gorod214.by.

С мая, в понедельник и четверг, представитель Новополоцкого горисполкома выступал по городским государственным СМИ. Он рассказывал актуальную информацию о заболевших COVID-19 в Новополоцке. До 18 мая озвучивалось и число пациентов умерших от коронавируса.

Предоставляемые цифры показывали, что 28 мая количество выздоровевших в городе первый раз превысило число заражённых. Однако в этот момент вновь возросло количество заболевших, которые были в стационаре или лечились амбулаторно.

И вот с 11 июня данные об инфекции COVID-19 у города отсутствуют. Жители задаются вопросом, появятся ли они сегодня?

Хочется отметить, что Полоцк проинформирован о зараженных COVID-19 в городе. Руководство признаёт растущую заболеваемость в июне. Главой райисполкома дано поручение об усилении мер безопасности.

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