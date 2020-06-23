2020-06-23T11:23:37+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно 17-летний парень спас тонущего ребенка

7-летняя девочка наглоталась воды и сейчас находится в реанимации
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото: БелТАФото: БелТА
Изменить размер текста:

Инцидент произошел на озере Юбилейном в Гродно. Днем 22 июня бабушка с двумя внучками отдыхали на пляже. В какой-то момент одна из девочек отправилась к воде, затем поскользнулась или упала и скрылась под водой.

К счастью, это заметил один из отдыхающих. 17-летний парень бросился в воду и достал тонущего ребенка. К тому моменту 7-летняя девочка уже успела наглотаться воды. В областной организации ОСВОД говорят, что спасатели заметили скопление людей на пляже и тут же направились к месту происшествия на катере. После проведенных реанимационных мероприятий у ребенка появился пульс, малышка начала дышать. Девочку передали медицинским работникам, сейчас она находится в реанимации, - передает belta.by.

Напомним, ранее ведущий специалист Белорусского республиканского общества спасания на водах Олег Борозна сообщал, что закрытые из-за коронавируса границы могут увеличить наплыв отдыхающих на водоемах Беларуси. Если это произойдет, возможно, будут усиливаться посты, а спасателей станет больше. А в зависимости от погоды и числа отдыхающих на пляжах время дежурства сотрудников ОСВОД на водоемах может быть продлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Российский эксперт заявил о невозможности заразиться коронавирусом в открытых водоемах (дальше...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Здание суда в Гомеле за 5 млн рублей построят на деньги должников
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 июня 2020 года: впервые меньше 500 зараженных, но 6 смертей за сутки
Валерий Цепкало: «Беларуси нужны перемены: последние 10 лет страна не развивается»
Фотофакт. В Докшицком районе столкнулись два автомобиля. Один из водителей погиб
В Ельске двухлетний ребенок слишком близко подошел к костру, чтобы бросить игрушку и получил ожоги
Валерий Цепкало - о задержаниях Тихановского, Бабарико и своих шансах на победу
Замглавы администрации президента Рыженков дал совет спортсменам «подумать, прежде чем показушно безответственно вести рассуждения о вещах, далеких от их понимания»
«Возле кладбища остановил сотрудник ГАИ, усадили на заднее сиденье его «Теслы». Адвокат Бабарико рассказал, как задерживали экс-банкира
В Гродно 17-летний парень спас тонущего ребенка
Может все выздоровели? В Новополоцке больше 10 дней не обновляют информацию о заболевших коронавирусом
Пенсионерка из Пинска подкармливала котов около подъезда, а теперь ее вызывают в суд
Видеофакт! В Витебском районе спасатели борются с пожаром на торфянике
США приостанавливают выдачу грин-карт и рабочих виз до конца года
Российский эксперт заявил о невозможности заразиться коронавирусом в открытых водоемах
Евросоюз передал Беларуси гуманитарную помощь на 3 миллиона евро
Приехал на похороны, а обворовал дом. В Бресте раскрыли необычное дело
Представитель штаба Виктора Бабарико призвал граждан Беларуси воздержаться от насилия в отношении милиции
«Деньги - это не главное»: Лукашенко рассказал, что нашли при обысках в Белгазпромбанке
Лукашенко: «9 августа все решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию»