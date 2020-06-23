В Гродно 17-летний парень спас тонущего ребенка

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Инцидент произошел на озере Юбилейном в Гродно. Днем 22 июня бабушка с двумя внучками отдыхали на пляже. В какой-то момент одна из девочек отправилась к воде, затем поскользнулась или упала и скрылась под водой.

К счастью, это заметил один из отдыхающих. 17-летний парень бросился в воду и достал тонущего ребенка. К тому моменту 7-летняя девочка уже успела наглотаться воды. В областной организации ОСВОД говорят, что спасатели заметили скопление людей на пляже и тут же направились к месту происшествия на катере. После проведенных реанимационных мероприятий у ребенка появился пульс, малышка начала дышать. Девочку передали медицинским работникам, сейчас она находится в реанимации, - передает belta.by.

Напомним, ранее ведущий специалист Белорусского республиканского общества спасания на водах Олег Борозна сообщал, что закрытые из-за коронавируса границы могут увеличить наплыв отдыхающих на водоемах Беларуси. Если это произойдет, возможно, будут усиливаться посты, а спасателей станет больше. А в зависимости от погоды и числа отдыхающих на пляжах время дежурства сотрудников ОСВОД на водоемах может быть продлено.

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