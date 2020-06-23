2020-06-23T14:13:11+03:00
Политика
КП Беларусь

«Возле кладбища остановил сотрудник ГАИ, усадили на заднее сиденье его «Теслы». Адвокат Бабарико рассказал, как задерживали экс-банкира

В СИЗО КГБ он спит на «вертолете» - дополнительном спальном месте между кроватей
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Виктор Бабарико был задержан 18 июня.Виктор Бабарико был задержан 18 июня.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Экс-банкира Виктора Бабарико задержали 18 июня. Сейчас экс-председателя правления Белгазпромбанка защищают несколько адвокатов. С одним из них поговорила «Народная Воля». Александр Пыльченко рассказал подробности задержания.

- При первой встрече с адвокатами Виктор Дмитриевич рассказал, как это происходило. Утром 18 июня, около 9 часов утра, он выезжал в город. Вез с собой подписные листы для их подачи в комиссию. Недалеко от деревни Мочаны, где он проживает, на пустынной проселочной дороге возле кладбища его остановил сотрудник ГАИ. Пока он подавал ему документы, к машине подбежали несколько человек. Виктор Дмитриевич попросил представиться, ему что-то тыкнули под нос, но он ничего не успел прочесть. Бабарико вывели из-за руля автомобиля, усадили на заднее сиденье его «Теслы». Виктор Дмитриевич сказал, что, если к нему имеются вопросы, он готов по первому требованию органа расследования прибыть в указанные место и время. На это ему ответили: довезем. Бабарико заявил, что расценивает это как похищение, и потребовал пригласить его адвокатов. Все погрузились в «Теслу», один из неизвестных нам героев сел за руль, и поехали в направлении Минска. Согласитесь, ситуация крайне стрессовая. Как говорил Виктор Дмитриевич, на протяжении недели или более ему постоянно говорили: мол, убегай, тебя арестуют. Так ведь не за что, удивлялся он, и никто меня не приглашает никуда…

Его привезли в ДФР республики. Личные вещи - планшет, два телефона, часы - бросили в машину на заднее сиденье, а его увели в здание. Судьба этого имущества, а также автомобиля, находящегося в лизинге, ему до сих пор не известна. Со слов Виктора Дмитриевича, в протоколе личного обыска указанных вещей и автомобиля нет.

С первых минут общения Бабарико требовал пригласить его адвокатов, поскольку он задержан. Кстати, мы, адвокаты, в это время пытались попасть в здание, чтобы уведомить о принятии защиты Бабарико. Вход в здание был закрыт. В этом здании, кстати, находится не только ДФР, и другие лица сперва туда проходили. Вход был закрыт исключительно для нас. Документы от нас принять отказались, как и жалобу на произвольное необоснованное задержание. Только утром следующего дня нас пригласили на допрос в КГБ.

- У Виктора Бабарико есть претензии к условиям содержания (в СИЗО КГБ. - Ред.)?

- К персоналу претензий нет. Условия содержания - как у многих. Есть проблемы быта. Из-за недопуска нас к Виктору Дмитриевичу 18 июня он не смог сообщить, какие передать ему личные вещи. Режим приема передач: понедельник, среда, пятница. Так что все это время он был в офисной одежде. Спальное место у него - дополнительное. Так называемый «вертолет» - ставится между другими кроватями на ночь. Это значит, что днем в камере приткнуться некуда.

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