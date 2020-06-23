В Ельске двухлетний ребенок слишком близко подошел к костру, чтобы бросить игрушку и получил ожоги

Двухлетний ребенок в Ельске слишком близко подошел к костру, чтобы бросить игрушку и получил ожоги. Фото: Гомельское областное управление МЧС

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В Гомельском областном управлении МЧС сообщили, что в Ельске двухлетний ребенок бросил в костер игрушку и получил ожоги.

«Как удалось выяснить сотрудникам, мама двухлетнего мальчика, которая находится в декретном отпуске с тремя детьми, была занята работой по дому. Ее муж ушел на работу. Вечером 22 июня, в понедельник, женщина решила разжечь костер в металлическом диске, который находился во дворе дома. И ушла в дом. В этот момент ребенок решил бросить в огонь игрушку из полимерного материала. Он подошел в костру слишком близко и у него загорелся рукав одежды. Происшествие заметила старшая сестра и побежала в дом, чтобы сообщить маме. Та быстро выбежала на улицу, поднесла ребенка к крану с холодной водой и потушила огонь», - рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.

Женщина вызвала скорую помощь. Ребенка забрали в больницу. Он госпитализирован с ожогами в тяжелом состоянии.