Замглавы администрации президента Рыженков дал совет спортсменам «подумать, прежде чем показушно безответственно вести рассуждения о вещах, далеких от их понимания»
22 июня первый замглавы администрации президента Республики Беларусь, председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков в начале сбора мужской национальной команды выступил с небольшой речью, в которой начал давать советы спортсменам, сообщается на официальном сайте Белорусской федерации баскетбола.
В частности, Рыженков отметил, что на сегодняшний день ни у одного из них нет ни финансовых, ни бытовых проблем. «Вы всем обеспечены благодаря той политике, которая реализуется в нашей стране. И некоторым спортсменам, в том числе и бывшим, я бы посоветовал именно об этом внимательно подумать, прежде чем показушно безответственно рассуждать о вещах, далеких от их понимания», - сообщается в источнике.
Ранее мы писали, что у представителей разных видов спорта различные мнения по поводу проходящей президентской избирательной кампании. Спортсмены высказываются в СМИ и социальных сетях на эту тему, выражая различные мнения относительно действующей власти и потенциальных кандидатов в президенты.
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