2020-06-23T12:46:42+03:00
Политика
КП Беларусь

Валерий Цепкало - о задержаниях Тихановского, Бабарико и своих шансах на победу

Экс-глава ПВТ не исключает, что нечто похожее может случиться и с ним
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Претендент в кандидаты на пост президента Валерий ЦепкалоПретендент в кандидаты на пост президента Валерий ЦепкалоФото: Геннадий МОЖЕЙКО
Изменить размер текста:

Кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало рассказал российскому «РБК» о том, что думает по поводу задержания двух участников политической гонки, и как он оценивает свои шансы на победу. По словам экс-главы ПВТ, задержание Сергея Тихановского и Виктора Бабарико - это звенья одной цепи.

- Сначала снят был Сергей Тихановский, сейчас Бабарико. Правда, он еще не снят юридически, потому что все-таки собрал необходимые для регистрации в качестве кандидата в президенты подписи. Сейчас Центризбирком будет их рассматривать. Пока судебное решение не вынесено, он формально, юридически является участником президентской гонки. В белорусском обществе это рассматривается как давление на избирательный процесс и попытка ослабить, а может, и выбить каких-то кандидатов, - цитирует Цепкало «РБК».

Не опасается ли Валерий Цепкало, что нечто похожее может произойти и с ним? На этот вопрос он ответил, что не нарушает никаких законов и в этом избирательном процессе движется максимально чисто.

- Теоретически я не могу исключить такого, но в настоящий момент мы просто двигаемся в политическом процессе, делаем то, что разрешено делать в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством нашей страны. И подчеркнул, что в настоящий момент об этом не думает.

Также Цепкало рассказал, что его инициативная группа собрала 212 тысяч подписей и сама отбраковала около 50 тысяч. Осталось 160 тысяч абсолютно чистых и выверенных подписей и на сегодня у ЦИК нет оснований, чтобы не принять их.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заочно и публично обратился к Цепкало: «Заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит. Мы ждем. Придет время, нужно - скажем». Что имел в виду действующий президент?

- Не знаю. Это у него спросите, что он имеет в виду. Я думаю, что он даст пояснение, какие материалы он имел в виду, ответил бывший глава ПВТ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко об одном из потенциальных кандидатов: «Если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята» (дальше...)

Сможет ли Виктор Бабарико продолжать предвыборную борьбу, находясь в СИЗО? Вопросы о выборах (дальше...)

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Здание суда в Гомеле за 5 млн рублей построят на деньги должников
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 июня 2020 года: впервые меньше 500 зараженных, но 6 смертей за сутки
Валерий Цепкало: «Беларуси нужны перемены: последние 10 лет страна не развивается»
Фотофакт. В Докшицком районе столкнулись два автомобиля. Один из водителей погиб
В Ельске двухлетний ребенок слишком близко подошел к костру, чтобы бросить игрушку и получил ожоги
Валерий Цепкало - о задержаниях Тихановского, Бабарико и своих шансах на победу
Замглавы администрации президента Рыженков дал совет спортсменам «подумать, прежде чем показушно безответственно вести рассуждения о вещах, далеких от их понимания»
«Возле кладбища остановил сотрудник ГАИ, усадили на заднее сиденье его «Теслы». Адвокат Бабарико рассказал, как задерживали экс-банкира
В Гродно 17-летний парень спас тонущего ребенка
Может все выздоровели? В Новополоцке больше 10 дней не обновляют информацию о заболевших коронавирусом
Пенсионерка из Пинска подкармливала котов около подъезда, а теперь ее вызывают в суд
Видеофакт! В Витебском районе спасатели борются с пожаром на торфянике
США приостанавливают выдачу грин-карт и рабочих виз до конца года
Российский эксперт заявил о невозможности заразиться коронавирусом в открытых водоемах
Евросоюз передал Беларуси гуманитарную помощь на 3 миллиона евро
Приехал на похороны, а обворовал дом. В Бресте раскрыли необычное дело
Представитель штаба Виктора Бабарико призвал граждан Беларуси воздержаться от насилия в отношении милиции
«Деньги - это не главное»: Лукашенко рассказал, что нашли при обысках в Белгазпромбанке
Лукашенко: «9 августа все решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию»