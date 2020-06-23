Валерий Цепкало - о задержаниях Тихановского, Бабарико и своих шансах на победу

Экс-глава ПВТ не исключает, что нечто похожее может случиться и с ним

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Кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало рассказал российскому «РБК» о том, что думает по поводу задержания двух участников политической гонки, и как он оценивает свои шансы на победу. По словам экс-главы ПВТ, задержание Сергея Тихановского и Виктора Бабарико - это звенья одной цепи.

- Сначала снят был Сергей Тихановский, сейчас Бабарико. Правда, он еще не снят юридически, потому что все-таки собрал необходимые для регистрации в качестве кандидата в президенты подписи. Сейчас Центризбирком будет их рассматривать. Пока судебное решение не вынесено, он формально, юридически является участником президентской гонки. В белорусском обществе это рассматривается как давление на избирательный процесс и попытка ослабить, а может, и выбить каких-то кандидатов, - цитирует Цепкало «РБК».

Не опасается ли Валерий Цепкало, что нечто похожее может произойти и с ним? На этот вопрос он ответил, что не нарушает никаких законов и в этом избирательном процессе движется максимально чисто.

- Теоретически я не могу исключить такого, но в настоящий момент мы просто двигаемся в политическом процессе, делаем то, что разрешено делать в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством нашей страны. И подчеркнул, что в настоящий момент об этом не думает.

Также Цепкало рассказал, что его инициативная группа собрала 212 тысяч подписей и сама отбраковала около 50 тысяч. Осталось 160 тысяч абсолютно чистых и выверенных подписей и на сегодня у ЦИК нет оснований, чтобы не принять их.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заочно и публично обратился к Цепкало: «Заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит. Мы ждем. Придет время, нужно - скажем». Что имел в виду действующий президент?

- Не знаю. Это у него спросите, что он имеет в виду. Я думаю, что он даст пояснение, какие материалы он имел в виду, ответил бывший глава ПВТ.

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