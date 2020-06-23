2020-06-23T14:15:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт. В Докшицком районе столкнулись два автомобиля. Один из водителей погиб

Водитель второго автомобиля не пострадал
ИННА КОРСАК
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В Докшицком районе столкнулись два автомобиля. Один из водителей погиб. Фото: телеграм-канал СК БеларусиВ Докшицком районе столкнулись два автомобиля. Один из водителей погиб. Фото: телеграм-канал СК Беларуси
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В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что в Докшицком районе столкнулись два автомобиля. Погибла женщина.

«Сотрудникам удалось выснить, что в Докшицком районе столкнулись автомобили Citroen Xantia и Nissan Patrol. Женщина, которая находилась за рулем Citroen, скончалась на месте. Водитель Nissan Patrol не пострадал», - пояснили в СК.

Сотрудниками выясняются детали случившегося.

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