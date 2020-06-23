Фотофакт. В Докшицком районе столкнулись два автомобиля. Один из водителей погиб

В Докшицком районе столкнулись два автомобиля. Один из водителей погиб. Фото: телеграм-канал СК Беларуси

Изменить размер текста: A A

В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что в Докшицком районе столкнулись два автомобиля. Погибла женщина.

«Сотрудникам удалось выснить, что в Докшицком районе столкнулись автомобили Citroen Xantia и Nissan Patrol. Женщина, которая находилась за рулем Citroen, скончалась на месте. Водитель Nissan Patrol не пострадал», - пояснили в СК.

Сотрудниками выясняются детали случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пассажир помешал водителю «Фольксвагена»: двое минчан погибли, трое - в больнице

Три пассажира - одному всего 10 лет - с травмами доставлены в больницу (подробности).

Видеофакт. Серьезное ДТП в Минске - шесть авто повреждены, одна машина упала на крышу

По факту аварии ГАИ проводит проверку (подробности).

Легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе в Минске 12-летнего мальчика

У него несколько ушибов и ссадин. Мальчик доставлен в больницу (подробности).