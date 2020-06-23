2020-06-23T13:12:22+03:00
Политика
КП Беларусь

Валерий Цепкало: «Беларуси нужны перемены: последние 10 лет страна не развивается»

Кандидат на пост президента объяснил свое решение баллотироваться на высший государственный пост
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: Фейсбук Валерия ЦепкалоФото: Фейсбук Валерия Цепкало
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Кандидат на пост президента Валерий Цепкало объяснил «РИА Новости», почему баллотируется на высший государственный пост страны. Он отметил, что его решение не было спонтанным, а вынашивалось давно:

- Беларуси нужны перемены: последние 10 лет страна не развивается, идет падение ВВП, реальных доходов населения, зарплаты. Даже пресловутой стабильности нет – мы медленно, но уверенно сползаем в депрессию. Я считаю, что одним из принципов успеха являются постоянные изменения, не только личностные, но и общества, власти, - цитирует бывшего главу ПВТ «РИА Новости».

Также Валерий Цепкало отметил и ситуацию с коронавирусом:

- Экономических возможностей для поддержки в условиях пандемии у страны нет, но люди должны были хотя бы какие-то правильные рекомендации услышать. Но у нас даже вместо слов поддержки какие-то странные советы… Государство, которое до этого присутствовало в каждом элементе нашей жизни, самоустранилось в этой ситуации.

На вопрос, устроил ли бы Цепкало пост премьера, он ответил однозначно: «Это бессмысленно, в нынешней Беларуси и с нынешней конституцией это не должность». По мнению кандидата на пост президента, премьер-министр в стране «реально ничего не решает».

- Нам надо меняться, буду ли это я или кто-то другой, не важно. Для Беларуси будет благо, если поменяется политический режим. Я уверен, что кто бы новый ни пришел к власти, у нас все равно будет демократия, рыночные реформы, мы будем становиться культурной европейской страной.

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